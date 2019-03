Vatandaşlara "İmar Barışı" Uyarısı

Kaynak: AA

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, imar barışı ile ilgili işlemlerin sadece e-devlet üzerinden yada müdürlüklerden yapıldığı belirtti.Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yapı Kayıt Belgesi için son başvuru tarihinin 15 Haziran olduğunu hatırlattı.Yapı kayıt belgesi alma adına, bazı kişilerin vatandaşlardan para talep ettiklerini ifade eden Tohumcu, "Vatandaşlardan para talep edenlerin olduğunu duyduk. Bu yönde vatandaşlardan müdürlüğümüze şikayetler intikal etti. İmar barışı ve yapı kayıt belgesi alma ile ilgili bütün işlemler e-devlet üzerinden kişinin kendi beyanıyla yapılmaktadır Buda ücretsiz bir uygulamadır. Burada vatandaşlarımızın takıldığı her türlü konuda müdürlüğümüzü ziyaret edebilir ve sorumlu kişilerden bilgi alabilirler. Burada İmar barışı masamız var mesai saatleri boyunca açık."dedi.Tohumcu, İmar barışı başvurularında herhangi bir aracı ya da bürolara ihtiyaç duyulmadığını belirtti.Başvurularla ilgili 7/24 hizmet veren 181 hizmet hattının olduğunu hatırlatan Tohumcu, "Vatandaşlarımız burayı da arayarak İmar barışıyla ilgili takıldıkları her türlü konuyu sorabilirler. Yapı kayıt belgesi ve imar bağışı ile ilgili işlemler e-devlet üzerinden yapılmakta. Vatandaşlardan bazı kişilerce hem sisteme giriş için hem de yapı kayıt belgesi almak için ücretler istemektedir. Bunlarda telafisi mümkün olmayan zararlara neden olmaktadır. Vatandaşlardan istediğimiz imar bağışı ile ilgili her hususta bizlere danışsınlar." şeklinde konuştu.