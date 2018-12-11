Vatandaşlara Karbonmonoksit Zehirlenmesi Uyarısı

11 Aralık 2018 Salı 16:59



11 Aralık 2018 Salı 16:59

Kırıkkale Valiliği, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.Valilikten yapılan açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.Türkiye'de kış aylarında karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin çok sık yaşandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Kış aylarının yaklaşmasıyla ülkemizde olduğu gibi ilimizde de karbonmonoksit zehirlenmeleri artmaktadır. Karbonmonoksit gazı kömür, petrol, doğalgaz ve odun gibi yapısında karbon bulunan yakıtların iyi yanmaması ile ortaya çıkan zehirli bir gazdır. Bu yakıtlarla ısınılan yerlerde baca sisteminin iyi çekmemesi, kapalı ortamlarda açık ocaklar, şofben kaçakları gibi durumlarda rüzgarlı ve fırtınalı havalarda (lodoslu havalar) karbonmonoksit gazının solunması ile zehirlenme meydana gelmektedir. Karbonmonoksit solunduktan sonra akciğer vasıtasıyla kana geçer. Zehirlenme, baş ağrısı, güçsüzlük, halsizlik, baş dönmesi, bulantı-kusma, göğüs ağrısı ve vücut uyuşması gibi belirtilerle kendini belli eder. Karbonmonoksit zehirlenmeleri zaman zaman ölümle de sonuçlanabilmektedir. Zehirlendiği düşünülen kişi hemen temiz havalı bir ortama alınmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde tedaviden daha önemli olan durum zehirlenme hadisesinin gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır."