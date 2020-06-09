Vatandaşlara maske ve Türk bayrağı dağıtıldı

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk bayrağı ile 1500 maske dağıtıldı.

09.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:12
Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk bayrağı ile 1500 maske dağıtıldı.
Vefa Sosyal Destek ekibi, 14 Mayıs'tan itibaren maske takmanın zorunlu hale getirildiği ilin en işlek yeri olan Güres Caddesi'nde vatandaşlara maske ve Türk bayrağı dağıttı, "sosyal mesafe" uyarısı yaptı.
Grup sorumlusu Mehmet Keskin, uygulama kapsamında 1500 maske ve Türk bayrağı dağıtıldığını belirtti.
İl genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Keskin, "Salgın hafife alınmamalı. Özellikle insan yoğunluğunun olduğu Güres Caddesi'nden başlayarak bu çalışmalarımızı sürdürdük. " dedi.
Vatandaşlardan Hakkı Yılmazcan da grup üyelerine teşekkür ederek uyarıları dikkate aldıklarını söyledi. Vatandaşlara maske ve Türk bayrağı dağıtıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022’de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Hindistan’da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Haberler››Güncel››Vatandaşlara maske ve Türk bayrağı dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:17: Ardahan'da fırtınada hasar gören binalar için 253 bin lira kaynak sağlandı - Haber 22:15: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşları tahliye edildi - Haber 22:13: Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi - Haber 22:13: Kocaeli'de evden hırsızlığa 3 tutuklama - Haber 22:13: New York'ta protestocuya şiddet uygulayan polise 4 ayrı suçlama - Haber 22:00: Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı - Magazin 22:00: Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - Haber 21:17: 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek - Haber 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi 13:09: Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor - Haberler