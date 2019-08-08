Vatandaşlara sokakta "et çekme" uyarısı

Kayseri
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, sokakta kıyma çekiminin hem yasak hem de hijyenik olmadığını belirtti.
Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kurban etlerini kıyma çektirirken, işinin ehli kasaplara gitmeleri ve gelişigüzel merdiven altı olarak tabir edilen mekanlarda etlerini çektirmemeleri gerektiğini ifade etti.
Bu tarz yerlerin hijyenik olmadığını aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı gelince kıyma makinesi alanlar mahalle aralarında, bakkalda, manavda, nalburda hemen et çekmeye başlıyor. Vatandaşlarımızı kendi sağlıkları açısından sokak aralarında kıyma çektirmemeleri konusunda uyarıyoruz. Et kıyımında bıçak ve kıyma makinesi hijyen kurallarına uygun olmalıdır. Bir kısım insanlar et makinesini kurbandan kurbana bodrumdan çıkarıp kıyma çekmektedir. Kurbandan kurbana kullanılan makineleri küf bağlamaktadır. Kasaplar ise soğutma sistemli makinelerini sürekli temizliğini yaparak kullanıyorlar. Vatandaşlarımızı bu yönde tercih yapmaya davet ediyoruz."