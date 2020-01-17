Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları

MetroPOLL Araştırma Kuruluşu, Türkiye 'nin Nabzı Değerlendirmesi Aralık 2019 başlığı altında, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu anket sonuçlarını açıkladı.

AK PARTİ YÜZDE 41 İLE ZİRVEDE

MetroPOLL'ün yaptığı ankette kullanıcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kullanıcıların, yüzde 41'i AK Parti cevabını verirken, yüzde 24,8'in tercihi CHP oldu. İlk iki sırayı yüzde 11 ile HDP ve yüzde 9,8 ile Milliyetçi Hareket Partisi takip etti. İYİ Parti ise MHP'nin ardından yüzde 8,3 ile beşinci sırada kendine yer buldu.

LİSTEDE DAVUTOĞLU VE BABACAN'IN PARTİLERİ DE VAR

Ahmet Davutoğlu'nun kurucu genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin oranı yüzde 2 olurken, bu yıl yeni kuracağı partiyle siyasi kariyerine devam etmesi beklenen Ali Babacan'ın partisi kullanıcıların yüzde 1,7'si tarafından tercih edildi.

SADECE 3 PARTİ BARAJI GEÇTİ

Anket sonuçlarına göre; partilerin meclise girmeleri için gerekli olan yüzde 10 barajını AK Parti, CHP ve HDP geçerken, geriye kalan partiler barajı geçmeyi başaramadılar.

KARARSIZ SEÇMENİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankette, kararsız seçmenlerin oranı yüzde 5,4 olurken, cevap vermekten kaçınan kullanıcılar yüzdenin 7,8'ini kapsadı.

İşte tüm anket sonuçları:



