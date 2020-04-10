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Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ücretsiz maske dağıtımı Vatandaşlara maske dağıtımı Görevlilerin uyarılarda bulunması - TokatTokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

10.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:02
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ücretsiz maske dağıtımı
Vatandaşlara maske dağıtımı
Görevlilerin uyarılarda bulunması - Tokat
Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.
Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti ve sokakları yıkadı.
Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkmaları sınırlandırılanların ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.
Kentte Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu ile Tokat Belediyesi iş birliğiyle 5 noktada ücretsiz maske dağıtıldı.
Görevliler, vatandaşlara evlerinde kalmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel
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