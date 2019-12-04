Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü sırada çevredekilerce linç edilmek istendi.

Ordu'da evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20)'in katil zanlısı Özgür A. polis tarafından yakalandı.

ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan vepolis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi. Polisler, öfkeli kalabalığın içinden çıkardığı Özgür A.'yı sorgulamak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Cinayet anından hemen önce kaydedilen görüntülerde Ceren, evinin yakınında bir sokakta dükkanın önünden geçerken görülüyor.

Ceren Özdemir'in son görüntüleri

CEREN'E HÜZÜNLÜ VEDA

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in (20) cenazesi, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki cemevine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Ceren için cemevi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Baba Yılmaz Özdemir taziyeleri kabul ederken, anne Güfer ve abla Gizem Özdemir'i ise yakınları teskin etti. Ceren'in arkadaşları da törende gözyaşı döktü.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.