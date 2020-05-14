Vatandaşlardan çiftçilere alkışlı destek

Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle balkondan çiftçilere alkışlı destek verdi.

14.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:54
Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle balkondan çiftçilere alkışlı destek verdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle vatandaşları bu akşam saat 21.00'de balkonlarından çiftçileri alkışlamaya davet etti.
Çağrı üzerine Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı çalışanları ve vatandaşlar, saat 21.00'de çiftçilere destek olmak için balkonlardan alkış tuttu.
Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yaptığı açıklamada, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde kendilerini unutmayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve genel başkanlarına teşekkür etti.
Kılıç, "Her zaman üretime devam eden, her koşulda tarlada çalışan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hiçbir gün evinde durmayıp sahada çalışan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Bugün saat 21.00'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın çağrıları üzerine çiftçilerimizi alkışladık." diye konuştu. Vatandaşlardan çiftçilere alkışlı destek

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Çiftçiler Günü, Malazgirt, Güncel, Haber

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