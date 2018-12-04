Vatandaşlardan Haraç Toplayan Şahıslar Tutuklandı

04 Aralık 2018 Salı 12:57



04 Aralık 2018 Salı 12:57

Adıyaman'da, vatandaşlardan tehdit yolu ile haraç toplayan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, il merkezinde vatandaşları tehdit ederek haraç toplamak isteyen şahıslara yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında haraç topladığı iddia edilen isimleri öğrenilemeyen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN