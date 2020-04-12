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Vatandaşlardan polislere sürpriz kutlama

İstanbul'da bazı vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz kutlamalar yaptı.

12.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:58
Vatandaşlardan polislere sürpriz kutlama
İstanbul 'da bazı vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz kutlamalar yaptı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavigöl Mahallesi Ceyda Sokağı'nda kavga ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti.
Kurulan masanın başında toplanan vatandaşlar, sokaktaki polis ekiplerini alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı.
Vatandaşlar daha sonra, üzerinde "Polis haftanız kutlu olsun" yazan pastayı polis ekipleriyle birlikte kesti.
Silivri'de polisi durdurup klarnet çaldı
Silivri'de de klarnetçi Gökhan Çelikkaya, evinin önünden geçen polis aracını durdurdu.
Klarnetiyle aşağı inen Çelikkaya, polis teşkilatının yıl dönümü dolayısıyla ekip aracındaki polislere kısa bir dinleti sundu.
Bazı vatandaşların da evlerinin pencerelerinden alkışlarla tempo tuttuğu dinletinin sonunda, polisler Çelikkaya'ya teşekkür etti.
Ekipler, daha sonra vatandaşlara evden çıkılmaması anonsu yaparak, devriye görevine devam etti.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Polis, Güncel
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