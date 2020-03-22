Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Vatandaşlardan seyyar satıcılara koronavirüs tepkisi - Haberler

Vatandaşlardan seyyar satıcılara koronavirüs tepkisi

İzmir'in Konak ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere rağmen seyyar satıcıların faaliyetlerini sürdürmesi tepkiye neden oldu.

22.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:26
İzmir 'in Konak ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere rağmen seyyar satıcıların faaliyetlerini sürdürmesi tepkiye neden oldu.
Ülke genelinde virüsün yayılmasını önlemeye yönelik hummalı bir çalışma yürütülürken, buna rağmen İzmir'in en işlek yerlerinden olan Fevzipaşa Bulvarı'nda kaldırıma tezgah açan seyyar satıcıların gıda, giysi, elektronik malzeme sattığı görüldü.
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice , konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kendisinin de Fevzipaşa Bulvarı'nda iş yerinin bulunduğunu ve yeni tip koronavirüs salgınının ardından oda olarak önlem aldıklarını, buna rağmen seyyar satıcıların hala burada bulunduğunu belirtti.
Durumu belediye yetkililerine iletmelerine rağmen zabıtanın gelmediğini söyleyen Yenice, "Salgının ardından esnaf olarak gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz ama adamlar bulvarda turşu, boyoz, yumurta satıyor. Onlarca bit pazarcı şehrin en önemli bulvarında tezgah açıyor. Lütfen müdahale edin. Vatandaşların sağlığı için yetkililerin bu konuda önlem almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Çok sayıda satıcının yer aldığı alanı gören vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.
Bazı vatandaşlar, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak belediyenin bu konuda çalışma yapmasını istedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Vatandaşlardan seyyar satıcılara koronavirüs tepkisi

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Vatandaşlardan seyyar satıcılara koronavirüs tepkisi
Etiketler : Yenice, Konak, İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Darbeci Sisi’nin komutanı koronavirüsten öldü Haberler
Darbeci Sisi'nin komutanı koronavirüsten öldü
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi Haberler
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi
Suriye’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Haberler
Suriye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı Haberler
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı
Fransa’da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı Haberler
Fransa'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı
Türkiye’de koronavirüs testi yapılanların kaçı pozitif çıktı? İşte oran Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapılanların kaçı pozitif çıktı? İşte oran
Türkiye’de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi Haberler
Türkiye'de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi
Türkiye’de virüsten ölenlerin sayısı 30’a çıktı! Vaka sayısı bini aştı Haberler
Türkiye'de virüsten ölenlerin sayısı 30'a çıktı! Vaka sayısı bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

New York Polis Departmanında görev yapan 98 kişide Kovid-19 tespit edildi - Haber İtfaiyecilerden sirenli ve alkışlı evde kalın çağrısı - Haber Bakan Soylu, maske stokları yapan firmalar için 12 saat süre verdi - Haber Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalın - Haber Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri - Haber Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi - Haber Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Haber KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi - Haber Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading