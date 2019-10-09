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Vatandaşlardan sınıra giden askerlere sevgi seli

Vatandaşlardan sınıra giden askerlere sevgi seli Konvoyun önünü kesen vatandaşlar 'En büyük asker bizim asker' sloganları attıŞANLIURFA - Fırat'ın Doğusuna yapılması planlanan askeri operasyon öncesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri teçhizat ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor.

09.10.2019 00:44
Vatandaşlardan sınıra giden askerlere sevgi seli
Konvoyun önünü kesen vatandaşlar 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı
ŞANLIURFA - Fırat'ın Doğusuna yapılması planlanan askeri operasyon öncesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri teçhizat ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Suriye'ye de terör örgütüne yönelik gerçekleştireceği operasyon öncesi sınıra askeri sevkiyat sürüyor. Şanlıurfa'da konuşlu bulunan çok sayıda asker, otobüsler ile sınırın sıfır noktasında yer alan Akçakale ilçesine intikal ediyor. Geniş güvenlik önlemleri altında sevkiyatlar devam ederken, bölge halkı da konvoyun geçişi sırasında sevgi gösterilerinde bulundu. Aralarında Suriyeli vatandaşlarında yer aldığı kalabalık Akçakale girişinde komandoları taşıyan otobüsün önünü kesere sevgi gösterilerinde bulundu.
Burada 'En büyük asker bizim asker' sloganları atan vatandaşlar, operasyon öncesi askere moral verdi.
Vatandaşlardan sınıra giden askerlere sevgi seli

Akçakale, Genel

Kaynak: İHA

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