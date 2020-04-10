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Vatandaşları korkutan dev arı kovanı, özel kıyafetli arı üreticisi tarafından ağaç dalından alındı

Vatandaşları korkutan dev arı kovanı, özel kıyafetli arı üreticisi tarafından ağaç dalından alındı Antalya'da arı alarmı Antalya'da parklardan birinde ağacın dalına kovan yapan arılar, vatandaşları korkuttu.

10.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:58
Vatandaşları korkutan dev arı kovanı, özel kıyafetli arı üreticisi tarafından ağaç dalından alındı
Antalya 'da arı alarmı
ANTALYA - Antalya'da parklardan birinde ağacın dalına kovan yapan arılar, vatandaşları korkuttu. Arılar, bölgeye çağrılan özel kıyafetli arı üreticisi tarafından dalından alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı yakınındaki esnaflar, oğul veren arıların bir ağaca toplandığını fark etti. Kendi yöntemleriyle ağacın dalındaki arı kovanını almaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca arıları iyice huysuzlandırdı. Kızgın arılar çevreye yayılmaya başlayınca esnaf, Murat Yağız isimli arı üreticisinden yardım istedi. Yardım talebini geri çevirmeyen Yağız, aracıyla geldiği parkta özel arı yetiştiriciliği kıyafetini giyerek ağacın yanına geldi. Yaklaşık 5 dakikalık bir uğraş sonucu oğul veren arıların bulunduğu kovan, daldan alındı.
30 kovanı bulunan arı üreticisi Yağız, kovanı aracına koyup bölgeden ayrıldı. Vatandaşları korkutan dev arı kovanı, özel kıyafetli arı üreticisi tarafından ağaç dalından alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa
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