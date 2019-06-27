27.06.2019 18:39
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Vatandaşları uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı uyardılar

Vatandaşları uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı uyardılar

Çorum'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele günü etkinlikleri kapsamında Hürriyet meydanın da stant açıldı.

Çorum'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele günü etkinlikleri kapsamında Hürriyet meydanın da stant açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Amatem tarafından kurulan stantta vatandaşlar madde bağımlılığına karşı uyarıldı.

Narkotimler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük Eylem Planı'nda açıkladığı Uyuma Projesi'ne ilişkin bilgiler verildi.

Vatandaşların telefonlara indirecekleri "Uyuma" projesi sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını doğrudan polise bildirebileceklerini anlatan narkotik polisleri, "Vatandaşlar bulunduğu yerin bilgisini yazıp butona bastığında narkotik birimlerine mesaj gelecek. Bu konuma en yakın polis ekibi yönlendirilecek. İhbarcının kimliği gizli tutulacak" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü , Hürriyet , Çorum , Güncel

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