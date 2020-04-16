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Vatandaşlarımız hafta sonu ekmek konusunda tedirgin olmasın

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle ekmek konusunda sıkıntı yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını, vatandaşların tedirgin olmaması...

16.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:12

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle ekmek konusunda sıkıntı yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını, vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini söyledi.

Balcı, Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında 31 ilde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti.

Vatandaşların bu sürede yeteri kadar ekmeği temin ettiğini ifade eden Balcı, fırıncı esnafının tamamının bu süreçte çalıştığını bildirdi.

Balcı, bu anlamda gereken çalışmaları yaptıklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağını erken açıkladı. Fırıncı esnafımız bu anlamda gerekli çalışmayı yapıyor. İçişleri Bakanımızla da görüşme yaptım. Geçen hafta dar sürede ekmek konusunda sıkıntı yaşanmadığı gibi bu hafta da hiç bir sıkıntı yaşanmaması konusunda her türlü tedbir alınmış durumda. Vatandaşlarımızın ekmek konusunda tedirgin olmaması gerekir. En ufak bir endişe yaşamasınlar. Vatandaşlarımız ekmeklerini geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta da tedarik edecekler. Cuma günü fırın önlerinde yığılma yapmasınlar." ifadesini kullandı.

"Vatandaşlarımız ekmeği değil sağlıklarını düşünsün"

Vatandaşların sosyal mesafeyi her,zaman her yer de korumaları gerektiğini anlatan Balcı, vatandaşları bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Vatandaşların geçen hafta Cuma günü gösterdiği paniğin yersiz olduğunu gördüğünü belirterek, "Cumartesi günü tedarik edebildi. Pazar günü 21.00-22.00'ye kadar fırınlarımız da ekmek bulundu. Erkenden ekmek alacağım düşüncesiyle ne fırın önlerinde kuyruk yapmalarına gerek var, ne de fazla ekmek alıp israf etmelerini gerektiren bir durum var. Vatandaşlarımızdan ekmeği düşünmemelerini rica ediyorum. Sağlıklarını düşünsünler. Sağlıklı kalmak için gerekenleri yapsınlar." diye konuştu.

"Fırın çalışanlarımız fedakarlıkla çalışıyor"

Balcı, fırıncı esnafının böyle bir zamanda ticareti bir kenara bırakıp öyle çalıştığını belirterek, "Bu felaket zamanında da geçerlidir. Ticaretin yanı sıra fırıncı esnafımızın fedakarlıkları var. Zaman gözetmeksizin çalışıyorlar. Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz. Onlar da kendilerini koruyor ve çalışıyorlar. Fırın çalışanlarının yaptığı çalışmayı küçümsememek gerekir. Onlara teşekkür ediyorum. Bu süreci de atlatacağız." şeklinde konuştu.

Vatandaşlarımız hafta sonu ekmek konusunda tedirgin olmasın

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Balcı, Güncel
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