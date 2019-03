Vatandaşlarımıza En İyi Yaşam Alanlarını Sunmaya Çalışacağız"

Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin 20 yıl içerisinde ülkede ne kadar riskli yapı varsa, bunların tamamını yatay mimari ve mahalle kültürü anlayışıyla dönüştürmek olduğunu belirterek, "Kentsel dönüşümü parsel bazında değil ada, ilçe ve il bazında yapacağız. Bundan böyle de sadece konut üretilmeyecek, kaynaklarımız israf edilmeyecek. Vatandaşlarımıza en iyi yaşam alanlarını sunmaya çalışacağız." dedi.Bakan Kurum, Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Merkezi önünde düzenlenen Akıllı Şehir Esenler İş Birliği Protokolü İmza ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.Konuşmasına, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu milletin, bu ümmetin tüm mazlum coğrafyalarının sesidir. Bilhassa Filistin ve Gazze'nin sesidir. Bu manada Netenyahu'nun açıklamalarının arka planında bu sesten duyduğu rahatsızlık vardır. İsrail Başbakanını bu açıklamalarından dolayı şiddetle kınıyorum." diyerek başlayan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünya mazlumlarının lideri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini aktardı.Esenler ve İstanbul için çok önemli bir gün olduğunu ifade eden Kurum, Türkiye'nin her yerinde vatandaşın ihtiyacı olan projelere devam ettiklerini ve çok kısa zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun bir şekilde faaliyete geçirdiklerini söyledi.İçerisinden 60 bin yeni konutu barındıracak bu projenin Türkiye ve dünyaya örnek bir şehircilik projesi olduğuna dikkati çeken Kurum, projenin İstanbul, Türkiye ve kentsel dönüşüm seferberliği için hayırlı olması temennisinde bulundu.Şehirleri medeniyetin aynası olarak gördüklerini ifade eden Kurum, "Medeniyetimizin ve ecdadımızın bize bıraktığı eserleri koruyarak, gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Eğer şehirlerimiz kalkınırsa, Türkiye kalkınır; şehirlerimiz ilerlerse Türkiye ilerler. Kalkınma da büyüme de önce şehirlerden başlar. Bugün baştan sona adeta yeniden ihya edilen Esenler'deyiz. Esenler, Avrupa Yakası'nın tam merkezinde yer alıyor ve ulaşım akslarının kesiştiği çok önemli bir kavşak noktasında muazzam bir konuma sahip. Şehrimizin sahip olduğu bu potansiyeli arttırmak, yarınlara daha emin adımlarla yürümek ve taşımak zorundayız. Bunun için de bilhassa imar mevzuatına aykırı depreme karşı dayanıksız yapı stokunu acil bir şekilde çok daha aşağılara indirmek zorundayız." diye konuştu.Kurum, Esenler'de 2009'da deprem riski taşıyan yapıların oranı yüzde 86 iken, bugün bu oranın yüzde 60'a kadar indiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hiçbir riskli binada vatandaşımız kalmayacak şekilde, kentsel dönüşüm projelerimizi hızlıca hayata geçireceğiz. İlçemizin kuzeyinde yer alan askeri alanı, rezerv yapı alanı olarak belirledik ve bu alanda 60 bin konut üreteceğiz. Bunlar yine az katlı, cami ve yeşil alan merkezli, medeniyetimizin bize tarif ettiği şekilde, yatay şehirleşmeye uygun, insanımızın toprakla temas edeceği şekilde üretilecek. İçinde millet bahçeleri olacak, akıllı kent sistemleri uygulanacak. Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle de ilk etap kapsamında 80 blok içerisinde toplam 2 bin 125 bağımsız bölümün inşasını üreteceğiz. İnşa edilecek konutlarımız da yatay mimari ve mahalle kültürü anlayışına uygun bir şekilde olacak ve zemin artı 5'i geçmeyecek. Bu yapılacak projeler çevreci, millet bahçelerinin, sosyal donatıların içerisinde olduğu çok önemli projeler olacak. İçerisinde onlarca donatı alanları barındıracak. Yeşil alanlarla birlikte bütünleşecek. İçinde yapacağımız yaya ve bisiklet yolculuğuyla vatandaşlarımız mutlu mesut vakit geçirebilecekler. İstanbulumuz hayat dolu bir yaşam alanına kavuşmuş olacak.""Konutları 2020 yılında hak sahiplerine teslim edeceğiz"Projeyi birçok etaba ayırdıklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti:"İlk etapta bugün 535 konutumuzun temelini atacağız. Hem güneyde hem de kuzeyde inşaat faaliyetlerine başlayıp, bu yıl içerisinde 6 bine yakın konutun inşasına da burada başlamak istiyoruz. Bugün temelini atacağımız yatırımın tutarı 134 milyon lira. Bu konutları 2020 yılında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Belediye başkanımız tüm ilçe genelinde bir master plan hazırlıyor. Yüzde 86'dan 60'a düşürdüğümüz riskli alanları, acil öncelikli alanlardan başlamak suretiyle bu 535 konutumuzu hızlı bir şekilde hak sahiplerine vereceğiz. Vatandaşlarımızı deprem riskinden kurtaracağız. Bu gerçekleştireceğimiz uygulamaların yüzde 71'i yeşil alan. Yüzde 25-30'unu yapılaşmaya açıyoruz. Bunun bir kısmı sosyal donatılar ve yollar, yüzde 71'i ise tamamen yeşil alandan oluşuyor. İçinde camimiz, sağlık ocağımız, tüm sosyal alanları da yapmış olacağız. Bu bölgedeki mevcut alanları korumak suretiyle, ağaçların bulunduğu alanları da parklara, bahçelere çevireceğiz. İlave olarak da buraya 4 bin ağaç dikeceğiz."Burada akıllı şehir uygulamalarında fark oluşturacaklarını vurgulayan Kurum, 2023 Türkiyesi'nde "Marka Şehirler" projesi kapsamında Esenler'in de akıllı şehre kavuşacağını söyledi.Bakan Kurum, bu alanda üretecekleri konutların yarıya yakınını rezerv konut için kullanacaklarını, kalan konutları da çevre ilçelerdeki riskli alanlarda kullanacaklarını aktararak, "Uygulayacağımız akıllı şehir modeliyle insanımızın hayatını kolaylaştıracak, tasarruf sağlayacak ve teknolojileri hayatımızın her alanında kullanacağız. Böylelikle entegre güvenlik sistemiyle okullarda, sokaklarda, parklarda vatandaşımız güven içerisinde hayat sürdürecek. Otonom araçlar ve paylaşım mobilite ile çok daha düşük maliyetle etkin bir ulaşım mümkün hale gelecek. Akıllı sistemlerle de atık toplama maliyetleri yüzde 40 düşecek. Bu sayede suyumuzu etkin bir şekilde kullanacağız. Yapacağımız bu sistemlerle de su tasarrufunu sağlamış olacağız. Aydınlatmayla da yılda yaklaşık yüzde 36 tasarruf sağlamış olacağız. Proje alanında enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü de rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edeceğiz." diye konuştu."Hedefimiz tüm İstanbullu kardeşlerimizi ev sahibi yapabilmek"Kentsel dönüşümün ivmesini artırmak adına 81 il valiliğine gönderdikleri genelge kapsamında valiliklerin şehirlerdeki riskli alan ve yapıları tespit ederek, Bakanlığa bildireceklerini hatırlatan Kurum, yılda 300 bin konut yaparak, bu dönüşümü hızlı bir şekilde yürüteceklerini ve 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedeflediklerini belirtti.Bakan Kurum, "Hedefimiz önümüzdeki 20 yıl içerisinde ülkemizde ne kadar riskli yapı varsa, bunların tamamını yatay mimari ve mahalle kültürü anlayışıyla dönüştürmek. Kentsel dönüşümü parsel bazında değil ada, ilçe ve il bazında yapacağız. Bundan böyle de sadece konut üretilmeyecek, kaynaklarımız israf edilmeyecek. Vatandaşlarımıza en iyi yaşam alanlarını sunmaya çalışacağız." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alt gelir grubu vatandaşların evsiz kalmaması için kendilerine talimat verdiğini aktaran Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarını çerçevesinde 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut yapmayı hedefliyoruz. Bir hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bu 250 bin konutluk projenin ilk etabının lansmanını yaptılar ve 50 bin konutluk projemizi açıkladılar. Bu proje, 67 ilimizde yapılıyor. 2+1, 3+1 konutları içeriyor. Bu projemize bugüne kadar 125 bin vatandaşımız başvuru yaptılar. Bu yapıların zemin artı 5'i geçmeyecek yatay şehirleşmeyle medeniyetin ruhuna uygun, insanımızın toprakla temas ettiği şehircilik anlayışına uygun bir şekilde yapılacak. 50 bin konutluk projemizin 6 bin 300 konutu da İstanbulumuz'da yapılıyor. Vatandaşımıza 652 lira taksitle, kira öder gibi hatta kiranın daha da altında ev sahibi yapabilmenin önünü açıyoruz. 240 ay kira öder gibi ev sahibi olabiliyorsunuz. Hedefimiz tüm İstanbullu kardeşlerimizi ev sahibi yapabilmek." ifadelerini kullandı.Esenler'deki bu projenin 2 açıdan çok önemli olduğuna işaret eden Kurum, "(Askeri alanlar ranta açılacak.) diyenlere işte bugün en güzel cevabı veriyoruz. Milletin sağlıklı, kimlikli binalarda oturabilmesine imkan veriyoruz. Biz hiçbir vatandaşımızı riskli binada oturtmak istemiyoruz. Burada rantın r'si yok. Tamamen çevreci, doğaya saygılı bir proje yapıyoruz. 1 milyon 700 bin metrekare çok büyük bir millet bahçesi yapacağız. Burası bölge parkı olacak. Bu proje, Esenler'in belediyecilikteki başarısının grafiğinin en önemli göstergesidir." diye konuştu."Zillet ve illet ittifakını kurdular"Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Esenler halkından 31 Mart'ta en yüksek oy oranını beklediklerini dile getirerek, şehirler ve millet için yapılması gerekenleri yapmaya devam edeceklerini ifade etti.Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin her noktasında kusursuz şekilde ilerlediğini belirten Kurum, şunları kaydetti:"Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk, onlar da zillet ve illet ittifakını kurdular. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler. Geçtiğimiz günlerde manifestolarını açıkladılar. Manifestolarında, 'Martın sonu bahardır' diyorlar. Ben de buradan soruyorum, bu ülke, bu şehirler Cumhuriyet Halk Partisi döneminde hiç bahar gördü mü ki bu baharda görsün? Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de karnenizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Sizin döneminiz çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak milletimizin hafızlarına kazındı. Şimdi bir de buna çarpık kentleşme eklendi. 4 tane ç. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız geldi, bu mücadeleyi verdi. Haliç'e su getirmek suretiyle pis kokunun ve çamurun olduğu Haliç'i balıkların yüzdüğü ve etrafında gezebileceğiniz bir hale getirdi. Çöp dağlarının yerine parklar, bahçeler yapıldı. Bunları bitiren AK belediyeciliktir, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Esenler Cumhurbaşkanımıza 24 Haziran'da yüzde 67 destek vererek, kendini gösterdi. İnşallah şimdi 31 Mart seçimlerinde hep birlikte Esenler'in geleceğini inşa edeceğiz. Esenler kendine yakışanı yapacaktır."Açılış konuşmalarının ardından, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a tablo hediye etti.Varank ve Kurum ile Göksu, Akıllı Şehir Esenler İş Birliği Protokolü'nü imzaladıktan sonra konut projesinin temelini atmak için butona bastı.Öte yandan, Kurum, Varank ve Göksu, projenin Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Merkezi'nde bulunan maketini inceledi.Törene, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır, Abdullah Güler ve İffet Polat ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut, KİPTAŞ Genel Müdürü Cengiz Erdem, siyasi partilerin ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.