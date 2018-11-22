AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök
, herkesi kucaklayan, herkesin güven duyduğu bir adalet sistemi için çalıştıklarını kaydetti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Ök, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti olarak iktidarları döneminde Türkiye
'de yargı alanında pek çok reformu hayata geçirdiklerine dikkat çekti.
Anayasa'dan Türk Ceza Kanunu'na, Borçlar Kanunu'ndan Ticaret Kanunu'na, Hukuk Usulü Kanunu'ndan askeri yargının kaldırılmasına kadar pek çok alanda reform gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ök, şunları ifade etti:
"Hukuk alanında pek çok reformu hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın hak arama yollarını artırdık. Herkesi kucaklayan, herkesin güven duyduğu bir adalet sistemi için çalıştık ve çalışmaktayız. Anayasa Mahkemesi
'ne bireysel başvuru yolunu açtık. Bu anlamda da 2017 verilerine baktığımızda 40 bin 147 başvurunun gerçekleştiğini görüyoruz. Vatandaşlarımızın devletle olan sorunlarının çözümü için hak arama yollarının artması adına atılan adımları önemli buluyorum. Çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturmaların derhal başlatılması ile ilgili yayınlanan genelge çok önemli. Bu doğrultuda, mağdur çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek için adli ve tıbbi işlemler bu alanda eğitimli personellerce Çocuk İzlem Merkezlerinde tek bir seferde gerçekleştirilecek."
Terör örgütlerince katledilen çocukları hatırlatan Ök, "Bu anlamda terörün her türlüsüyle mücadele edeceğiz. Bölgede barışı sağlamak adına, sınırlarımızı ve iç güvenliğimizi tehdit eden güçler karşısında Türkiye olarak sınırlarımızı aştık. Afrin
'deki operasyondan alnımızın akıyla çıktık. Şimdi huzuru sağlamak adına güvenlik güçlerimiz orada görevini sürdürüyor."
Nilgün Ök,Milletvekili,Denizli
22 Kasım 2018 Perşembe 16:43