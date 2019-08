"Vatandaşlarımızın mağduriyetini engelleyecek projeleri geliştireceğiz" (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 17-18 Temmuz'da yaşanan sel nedeniyle Sakarya 'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde inceleme yapacaklarını belirterek, "O ilçelerdeki ihtiyaçları yerinde görerek geçen haftaki takviyelerimize desteklerimize bugün yenilerini eklemiş olacağız." dedi.Sakarya Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurum, 17-18 Temmuz'da yaşanan sel nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Bugün kentin geleceğine ve 2023 yılına ilişkin kararları almanın yanı sıra selden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde Sakarya'ya ziyarette bulunduklarını belirten Kurum, Sakarya'nın tarihi ve doğal güzellikleri nedeniyle önemli iller arasında olduğunu kaydetti.Sakarya'nın doğal güzelliklerin ve mücadelenin şehri olduğunu aktaran Kurum, verilen her kararda çevreyi ve doğayı korumaya gayret ettiklerini anlattı.Bu çerçevede yapılan yatırımlar ve projelerden bahseden Kurum, "Bugün Karasu ve Kocaali ilçelerimize ilişkin yerinde ziyaretler yapacağız ve o ilçelerdeki ihtiyaçları yerinde görerek geçen haftaki takviyelerimize desteklerimize bugün yenilerini eklemiş olacağız." dedi.Millet bahçesi yıl sonunda hizmete açılacakSakarya'da bir millet bahçesi yapıldığını anımsatan Kurum, "Eski Sakaryaspor'umuzun stadının bulunduğu alanda 62 bin metrekarelik alanda millet bahçesi inşaatına başladık ve inşallah yıl sonuna kadar da şehrin en önemli yerini Sakaryalılara millet bahçesi yapmak ve içinde 7 gün 24 saat vakit geçirmek üzere vermiş olacağız. Yıl sonunda inşallah hizmete açılmış olacak." şeklinde konuştu.Sakarya'da içme suyuyla ilgili maliyet problemi olduğunu anlatan Kurum, "İçme suyumuz çok ciddi rakamlara geliyor. Bu da Sakaryalı vatandaşlarımızdan temin ediliyor. İnşallah Akçay Barajı'mızı bitirdiğimiz zaman içme suyu maliyet fiyatımız hemen hemen 3'te 1 fiyata düşecek. Bu da Sakaryalı vatandaşlarımıza kardeşlerimize yansımış olacak. 2020 Haziran'a kadar barajımızı bitireceğiz, hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.Kurum, Serdivan ilçesinde yapılan millet bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yolu projelerine destek vereceklerini açıkladı.Sapanca Gölü kıyısında yerleşim alanları olduğuna işaret eden Kurum, yaşam alanlarının Anadolu Otoyolu ve E-5 güzergahında olması sebebiyle gürültü kirliliğine maruz kaldığını söyledi.Vatandaşların burada yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla da otoyolun hemen kenarında gürültü bariyeri projesi yapacaklarını bildiren Kurum, "Sapanca'da yaşayan vatandaşlarımızın trafik gürültüsünden etkilenmeyecek şekilde bu projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Bu projeyi de bakanlığımız İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle yapmış olacak." diye konuştu."Doğanın korunması amacıyla da projeler geliştiriyoruz"Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, sit alanlarına ilişkin bir soruya, hedeflerinin OECD verilerine göre Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 20'sini korunan alan haline getirmek olduğunu belirterek, mevcuttaki sit alanlarını ve özel çevre koruma bölgesi alanlarını 2,5 kat arttıracaklarını söyledi.Bu çerçevede de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla hemen hemen her hafta yeni özel çevre koruma bölgesi ilan ettiklerini dile getiren Kurum, "Sit derecelendirmelerini arttırarak o korunması gereken alanların tespitlerini yapıyoruz ve akabinde de sadece tespit yapmıyoruz, bu alanların korunması ve yaşatılması amacıyla da projeler geliştiriyoruz." diye konuştu.Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"Örneğin bir ay önce gittiğimiz Trabzon'umuzda, Rize'mizde hem Ayder Yaylamızı hem Uzungöl Yaylamızı koruyacak oradaki kaçak yapılaşmanın önüne geçecek, kaçak yapılaşmaların yıkılması ve oradaki doğanın korunması amacıyla da projeler geliştiriyoruz. Bunu da Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapacak. Bu yıl sonuna kadar Ayder'imizde bu uygulamaya fiilen başlamış olacağız. İnşallah 2020'de de Uzungöl'ümüzde başlayacağız ve ülkemizde korunması gereken ne kadar alan varsa o alanları önce koruma altına alacağız ve akabinde de ihya edilmesi gereken alanları da ihya ederek vatandaşımızın hizmetine sunmak amacıyla bu projeleri geliştiriyor olacağız."Kocaali'deki heyelanBir gazetecinin Kocaali ilçesindeki heyelana ilişkin sorusu üzerine de Bakan Kurum şunları kaydetti:"Geçtiğimiz ay itibarıyla Karadeniz'de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 14 maddelik eylem planımızı açıkladık. İlk önce Doğu Karadeniz'den başladık, bir hafta sonra da Batı Karadeniz bölgesindeki Sakarya, Düzce, Sinop ve Bartın'la birlikte genişlettik. Yani Karadeniz bölgemizdeki illerin tamamında artık iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bu projeleri geliştireceğiz ve bugün gideceğimiz projeler çerçevesinde Kocaali ve Karasu'yu ziyaret edeceğiz. Heyelan sebebiyle tespit ettiğimiz binaların boşaltılması talimatını Valiliğimize verdik. Bu binalarımızı boşaltacağız, vatandaşlarımızı can ve mal güvenliği riski olmayan alanlara taşıyacağız ve bu çerçevede vatandaşlarımızın mağduriyetini engelleyecek projeleri geliştireceğiz. Diğer taraftan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da dere güzergahındaki o yapılaşmaları yine uygun alanlara taşımak suretiyle de buradaki kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştireceğiz. Mezarlarımızda da böyle bir risk var ise mezarlarımızın da taşınması gerekiyorsa taşınma işlemini veya korunması gereken bir durum varsa korunma sürecini yapıyor olacağız ve bu çerçevede de inşallah Kocaalili vatandaşlarımızın yaralarını sarmış olacağız. Bu projeleri yaparken de hep vatandaşlarımızın can güvenliğini, mal güvenliğini öne çıkaracak projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz."(Bitti)