Vatandaşların akın ettiği Belgrad Ormanı havadan görüntülendi

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

Vatandaşların akın ettiği Belgrad Ormanı havadan görüntülendi
07.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:37
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Araçları park edecek yer bulunamayan Belgrad Ormanı'nda oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir İstanbulluların özellikle hafta sonunu değerlendirmek için gittikleri Belgrad Ormanı sessizliğe bürünmüştü. 1 Haziran'dan itibaren önce park, bahçe, mesire alanları gibi alanların açılmasının ardından, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesiyle birlikte Belgrad Ormanı yeniden eski kalabalık günlerine döndü. Kısıtlamasız ilk hafta sonunda çok sayıda vatandaşın ormana gelmesiyle yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği ve maske takmadığı görüldü. Otoparkta araçlar için yer kalmazken, ormanın girişinde araç kuyrukları oluştu. Ormanda oluşan yoğunluk ve araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Belgrad Ormanları, Koronavirüs, Araç, Güncel, Haber

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