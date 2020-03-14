Vatandaşların bakkal borçlarını kapatıp, içi para dolu zarflar dağıttılar
Vatandaşların bakkal borçlarını kapatıp, içi para dolu zarflar dağıttılar Veresiye defterlerini satın aldılar İyilik akımı ile adını duyuran iş adamı İbrahim Yılmaz ve Youtuber Emirhan Özhan, köy bakkallarındaki veresiye defterlerini satın aldı.
14.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:37
Vatandaşların bakkal borçlarını kapatıp, içi para dolu zarflar dağıttılarVeresiye defterlerini satın aldılar
İSTANBUL - İyilik akımı ile adını duyuran iş adamı İbrahim Yılmaz ve Youtuber Emirhan Özhan, köy bakkallarındaki veresiye defterlerini satın aldı. İkili, ayrıca içi para dolu zarf ve vatandaşların erzak ihtiyacı için hazırladıkları poşetleri de evlerin önlerine bıraktı. İyilik akımı ile adını duyuran iş adamı İbrahim Yılmaz ve Youtuber Emirhan Özhan, köy bakkallarındaki veresiye defterlerini satın aldı. İkili, ayrıca içi para dolu zarf ve vatandaşların erzak ihtiyacı için hazırladıkları poşetleri de evlerin önlerine bıraktı. Köy köy gezerek birçok kişiye yaptıkları yardımları videoya çeken İbrahim Yılmaz ve Emirhan Özhan, bu yardımların herkese örnek olmasının tek gayeleri olduğunu söyledi. Daha öncede bir simitçinin tüm simitlerini alan İbrahim Yılmaz, kısa bir zaman önce de Emirhan Özhan ile birlikte seyyar satıcıların tezgahlarını satın almasıyla ilgili video çekmişti.İkili, yaptıkları iyilikleri videoya çekerek diğer insanları da bu davranışlara yönlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Tekirdağ ve Kırklareli'nin köylerine gidip vatandaşlara yardım eden ikili ayrıca, "Bu videodan esinlenip iyilik yapmak isteyen kişiler, iyiliklerini tabi ki gizli yapabilirler. Daha önce de dediğimiz gibi, bizim yola çıkış amacımız insanlara örnek olmak. Yoksa kimsenin bilmediği şekilde yaptığımız çok fazla iyilik var. Bize bu konu ile alakalı, iyiliksever, yardımsever, hayırsever ve Robin Hood gibi birçok yakıştırma yapıldı. Ancak biz hiçbirisini kabul etmiyoruz. Biz sadece örnek olmayı kabul ediyoruz" ifadelerini kullandılar.
İSTANBUL - İyilik akımı ile adını duyuran iş adamı İbrahim Yılmaz ve Youtuber Emirhan Özhan, köy bakkallarındaki veresiye defterlerini satın aldı. İkili, ayrıca içi para dolu zarf ve vatandaşların erzak ihtiyacı için hazırladıkları poşetleri de evlerin önlerine bıraktı. İyilik akımı ile adını duyuran iş adamı İbrahim Yılmaz ve Youtuber Emirhan Özhan, köy bakkallarındaki veresiye defterlerini satın aldı. İkili, ayrıca içi para dolu zarf ve vatandaşların erzak ihtiyacı için hazırladıkları poşetleri de evlerin önlerine bıraktı. Köy köy gezerek birçok kişiye yaptıkları yardımları videoya çeken İbrahim Yılmaz ve Emirhan Özhan, bu yardımların herkese örnek olmasının tek gayeleri olduğunu söyledi. Daha öncede bir simitçinin tüm simitlerini alan İbrahim Yılmaz, kısa bir zaman önce de Emirhan Özhan ile birlikte seyyar satıcıların tezgahlarını satın almasıyla ilgili video çekmişti.İkili, yaptıkları iyilikleri videoya çekerek diğer insanları da bu davranışlara yönlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Tekirdağ ve Kırklareli'nin köylerine gidip vatandaşlara yardım eden ikili ayrıca, "Bu videodan esinlenip iyilik yapmak isteyen kişiler, iyiliklerini tabi ki gizli yapabilirler. Daha önce de dediğimiz gibi, bizim yola çıkış amacımız insanlara örnek olmak. Yoksa kimsenin bilmediği şekilde yaptığımız çok fazla iyilik var. Bize bu konu ile alakalı, iyiliksever, yardımsever, hayırsever ve Robin Hood gibi birçok yakıştırma yapıldı. Ancak biz hiçbirisini kabul etmiyoruz. Biz sadece örnek olmayı kabul ediyoruz" ifadelerini kullandılar.
Kaynak: İHA
Etiketler : İbrahim Yılmaz, Genel
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