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Vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı

Tunceli'de vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı.

23.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:39
'de vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı.
Tunceli- kara yolu Uzuntarla mevkisinde bitkin haldeki baykuşu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeden alınan baykuş, kurumda veteriner hekim tarafından muayene edildi.
Öte yandan geçen yılın eylül ayında Tunceli-Elazığ sınırındaki Elmalık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kanatları çekilmiş halde bulunarak Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne teslim edilen kızıl şahinin de tedavisi sürüyor.
Kanatları çıkmaya başlayan kızıl şahinin ve tedavisi tamamlanmak üzere olan baykuşun kısa sürede doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı

Pülümür, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA


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