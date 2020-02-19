Haberler » Güncel » Vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı - Haber

Vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

Manisa'da yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

19.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:12
'da yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Manisa'nın ilçesinde vatandaşlar tarafından Mustafa Kemal Mahallesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Turgutlu Belediyesi Veterinerliği tarafından tedavi altına alındı.
Belediye Veteriner Hekimi Yunus Karatosun, ilk belirlemelere göre şahinin kanadında kırık olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Turgutlu'da vatandaşların ihbarı ile yaralı olarak aldığımız kızıl şahinin kliniğimizde pansumanlarını gerçekleştirdik. Hayvan ürkmüş ve bitkin haldeydi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdik. Şahini alıp gerekli tedavilerini yaparak doğaya salacaklar" dedi.
Vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
19.02.2020 16:33:30