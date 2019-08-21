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Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi

Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önlediDİYARBAKIR - Diyarbakır'da kışlık yakacakların bulunduğu avluda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

21.08.2019 19:15
Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi
Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kışlık yakacakların bulunduğu avluda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürürken vatandaşlar da kümeste bulunan tavukları çıkararak telef olmalarını önledi.
Edinilen bilgilere göre, Huzurevleri Mahallesi 91. sokakta kışlık yakacakların bulunduğu bir eve ait avluda yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber vererek avluda bulunan tavukları telef olmadan kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü.
Yangın nedeni ile avludaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi

Diyarbakır, İtfaiye, Yerel

Kaynak: İHA

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