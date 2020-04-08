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Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı

Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği ücretsiz maskelerin dağıtıma bugün başlandı. Postacılar, başvuru yapan 20-65 yaş arası vatandaşların kapılarını çalarak maskelerini dağıtıyor.

08.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında maskelerin parayla satışının yasaklandığını duyurmuştu. Bunun üzerine e-Devlet üzerinden açılan sistemle e-başvuru yapan 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşlara maske dağıtılacağı duyuruldu. Başvuru yapan vatandaşların maskeleri bugün dağıtılmaya başlandı.

5 ADET MASKE VERİLİYOR

Postacılar, adına başvuru yapılan her bir vatandaş için içerisinde 5 adet maskenin bulunduğu paketleri kapı kapı gezerek dağıtmaya başladı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Maskelerini postacı görevlisinden teslim alan bir vatandaş, "Devletin açıklamasından sonra başvurduk. Sağ olsun devletimiz de gönderdi" dedi.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

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e-Devlet üzerinden talep dilen maskelerin dağıtımına başlandı
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