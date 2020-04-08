Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği ücretsiz maskelerin dağıtıma bugün başlandı. Postacılar, başvuru yapan 20-65 yaş arası vatandaşların kapılarını çalarak maskelerini dağıtıyor.
08.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında maskelerin parayla satışının yasaklandığını duyurmuştu. Bunun üzerine e-Devlet üzerinden açılan sistemle e-başvuru yapan 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşlara maske dağıtılacağı duyuruldu. Başvuru yapan vatandaşların maskeleri bugün dağıtılmaya başlandı.
5 ADET MASKE VERİLİYOR
Postacılar, adına başvuru yapılan her bir vatandaş için içerisinde 5 adet maskenin bulunduğu paketleri kapı kapı gezerek dağıtmaya başladı.
VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN
Maskelerini postacı görevlisinden teslim alan bir vatandaş, "Devletin açıklamasından sonra başvurduk. Sağ olsun devletimiz de gönderdi" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi