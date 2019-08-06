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Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını küle döndü

Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını küle döndüKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların ekmek yaptığı fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

06.08.2019 13:25
Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını küle döndü
Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını küle döndü
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların ekmek yaptığı fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, İstasyon Mahallesi Genç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırınında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında fırın kullanılmaz hale geldi.

Tavşanlı, İtfaiye, Yerel

Kaynak: İHA

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