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Vatandaşların evlerinden çektikleri videolar izlenme rekorları kırıyor

Bursa'nın Yenişehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama ile vatandaşların evlerinden çektikleri videolar Türkiye ve Avrupa'da izlenme rekorları kırıyor.

30.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:20
Vatandaşların evlerinden çektikleri videolar izlenme rekorları kırıyor
Bursa 'nın Yenişehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama ile vatandaşların evlerinden çektikleri videolar Türkiye ve Avrupa 'da izlenme rekorları kırıyor.

"Sen Evde Kal Bize Osmanlının İlk Başşehri Yenişehir'i Anlat" projesi kapsamında ilçe sakinleri evlerinden çektikleri videoları belediyeye yolluyor. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolar kısa sürede Türkiye ve Avrupa'nın birçok yerinde izlenme rekorları kırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Öncelikle 65 yaş üstüne evde kal diyoruz. Devlet ve sağlık personelimiz bizler için dışarıda, bizler de vatandaşımızın yanındayız. Yaşlılara bunun için evden çıkmayın diyoruz. Bu video görüntüsünü bu yüzden hazırladık. Yaşlılarımıza sosyal medyada Yenişehir'i anlatın, başınızdan geçen bir anınızı anlatın dedik. Vatandaşımız soruyor, bu proje nereden aklınıza geldi diye. Düşününce geliyor. Biz de evde boş kaldığımız için üretmeye başladık. Yenişehir'i yaşlıların ağzından duyarak videoya alalım istedik. Bu sayede evlerinde kalmalarını, sağlıklı kalmalarını düşündük" diye konuştu.

Projeye tarihçi yazarlar Nurettin Baydur, Salih Erol, Osmanlı'nın ilk mescidi olan Kumluk Camii'nin emekli imamı Salim Selem katılarak Yenişehir'i anlattı. Yayınlanan videolar sosyal medyada büyük ilgi görürken, önümüzdeki günlerde çekilen diğer videoların yayınlanacağı açıklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenişehir, Türkiye, Avrupa, Bursa, Güncel
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