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Vatandaşların imdadına onlar yetişti

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından evlerinden çıkamayan bazı vatandaşların idmanına polisler yetişti.

12.04.2020 22:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:49
Vatandaşların imdadına onlar yetişti
Ordu 'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından evlerinden çıkamayan bazı vatandaşların idmanına polisler yetişti.

Türkiye genelinde 30 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı sonrası bazı vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. Vatandaşların yardımına koşan ekipler özellikle yaşlı insanların ekmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Özellikle 155'i arayarak yardım isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe genelinde devriye gezen ekipler, bazı vatandaşların ise maaşlarını çekerek kendilerine iletti.

Uygulanan yasak sonrası polislerin vatandaşlara yardım etmesi ise memnuniyetle karşılandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, Ünye, Güncel
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