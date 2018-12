Vatandaşların "Kaçak Geçiş" İsyanı

07 Aralık 2018 Cuma 17:34



Vatandaşların "kaçak geçiş" isyanıFSM'den kaçak geçtiler kimine 10 bin kimine 110 bin para cezası geldiİSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken kaçak geçiş cezası yiyen onlarca vatandaş isyan etti. Kimi 10 bin liralık kimi 110 bin liralık cezayı ödemeyeceğini belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ulaşıma açılmasıyla trafiği rahatlatmak için FSM Köprüsü'nden ağır tonajlı kamyonlar gibi bazı araçların geçişi yasaklanmıştı. Kimisi yasağın araçları için geçerli olmadığını düşünen kimisi ise geçerken geri çevrilmediğini belirten çok sayıda vatandaşa adeta ceza yağdı. Köprüden uzun süre geçişe devam eden ve onlarca ceza makbuzuyla karşı karşıya kalan mağdur vatandaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1'inci Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine İstanbul Fuar Merkezi önüne gelen grup, burada basın açıklaması yaptı. İddiaya göre vatandaşlar 1 yıldan daha uzun süre sonrasında gelen 10 binden 110 bin liraya kadar çıkan ceza makbuzlarıyla karşı karşıya kaldı. Açıklamayı yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu , cezaların silinmesini isteyerek yetkililere seslendi. Cezaları ödeyecek durumları olmadığını ifade eden vatandaşlar duruma isyan etti."22 ay sonra yüzlerce ceza ihbarnamesi gönderiyorlar"Sürücülerinin araçlarının geçişine izin verildiğini sonrasında da ceza makbuzlarının geldiğini ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu kadar insan nafakasını, ekmeğini evine götürmek için çabalarken yüz binlerce lira cezaya muhatap olmasının bir mantığı var mı? Kaldı ki bunlar yol kenarındaki trafik polislerine, ekiplerine soruyorlar bizim yasakla ilişkimiz var mı? Deniliyor ki tırlar, otobüsler, kamyonlar yasak siz geçebilirsiniz. Ben araştırdım ceza yiyen araçların tamamının Avrasya Tüneli'nden geçişine izin var. Oradan geçiyor ama FSM'den geçemiyor. Bu mantıklı olmayan yasak da kalkmalı, cezalar da silinmelidir. Aksi halde binlerce aileyi ciddi sıkıntıya sokmuş oluruz. Devlet tüketiciyi koruyacak tedbirleri alır, vatandaşlarının refahı için çalışır, burada yapılan uygulama bürokratik bir ihmaldir. Bildirim yapmıyorlar 22 ay sonra yüzlerce ceza ihbarnamesi gönderiyorlar" dedi."Her gün artıyor şu an 18 bin lira gösteriyor"Aracının geçişinin yasak olduğundan haberi olmadığını ifade eden elindeki onlarca cezayı ödemeye gücü olmadığını söyleyen Aynur Efe, "Köprüden kaçak geçiş cezaları her gün artıyor şu an 18 bin lira gösteriyor. Bunları ödersem biterim ben iş yapamam. Ben vergi ödeyen bir vatandaşım bu cezalar beni bitirir. Dün sabah geldi tarihi de var üzerinde 07.12.2018, 9 tane birden geldi. Sorgulamada görüyorum işaretli olanlar var hala da gelmeye devam edecekler" dedi."2017'de 110 bin lira ceza görünüyor"Cezaların gün geçtikçe arttığını belirten Bülent Aslan , "Bakiyemiz düştüğü zaman bize bilgi geliyor ama ceza yediğimiz zaman bir bilgi gelmiyor. 2017'ye ait 137 tane cezam var. 2017'de 110 bin lira ceza görünüyor" ifadelerini kullandı.