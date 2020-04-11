Vatandaşların kapalı marketi açıp alışveriş yaptığı anlar kamerada
Vatandaşların kapalı marketi açıp alışveriş yaptığı anlar kamerada Sokağa çıkma yasağının ardından marketlere hücum eden vatandaşlar izdihama neden oldu.
11.04.2020 00:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:18
İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının ardından marketlere hücum eden vatandaşlar izdihama neden oldu. Kapalı marketi açtırıp kepenklerin altından markete giren vatandaşlar havadan görüntülendi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum etti. Kapalı bir marketi açan vatandaşlar kepenkler açılmadan içeri girmeye çalıştı. O anlar ise havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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