Vatandaştan Beykoz Adayı Aydın'a, "Sizi Başkan Yapacağız" Sözü

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Örnekköy ve Elmalı semtine bağlı Şirindere Mevki'i'nde esnafı ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'a bir vatandaş, "Cumhurbaşkanımız sizi bize emanet etti, biz de sizi başkan yapacağız" sözü verdi.31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, bu bağlamda Örnekköy ve Elmalı semtinde esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Semtlerde vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan ve eline mikrofonu alarak bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan adayı Aydın, seçimleri kazanmaları halinde gerçekleştirmek istediği projelerden bahsetti. Vatandaşlara mikrofon uzatarak sorunlarını dinleyen Aydın, samimi tavırlarıyla onların gönlünü kazandı."Beykoz'un ticaretini, ekonomisini, gençlerin geleceğini garanti altına almamız gerekiyor"Elmalı semtine bağlı Şirindere mevki'inde toplanan vatandaşlara bir konuşma yapan Başkan adayı Aydın, "Sizler yetki verirseniz biz çalışacağız, hizmet edeceğiz. Amacımız burada yaşayan kardeşlerimizin mutluluğuna katkı vermektir. Hiçbir sorunu olmayan Şirindere vaat edemeyiz. Ancak çözebileceğimiz işler varsa onları çözeriz. Bizi aşan işlerle ilgili olarak da ilgili makamlara gideriz. Gayretimiz ve çabamız olur, sorunların bir kısmını çözeriz. Biz ilgilenme sözü veriyoruz. Şimdi Beykoz'da sanayi olmaz çünkü 1996 yılında Beykoz'un tamamı doğal sit alanı ilan edilmiş. Bu da buralarda büyük fabrikalar kurulmaz anlamına geliyor. Kurulmasına da gerek yok ama buranın ticaretini, ekonomisini, gençlerin geleceğini garanti altına alacak bazı yatırımlarında mutlaka yapılması gerekiyor. Burada eğitim kurumlarının sayısını artıracağız. Beykoz menşeili ürünlerin satışını burada yapmamız lazım. Dolayısıyla o ürünleri üretmemiz gerekiyor, Beykoz'da kent tarımı yapabilirsiniz. Beykoz'da cam vardı, bunu da turistik olarak üretip, ziyaretçilere hediyelik, sanat eseri olarak satabiliriz" dedi.Vatandaştan Aydın'a "Sizi başkan yapacağız" sözüAydın'ın konuşmasının ardından bir vatandaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizi bize emanet etti, biz de sizi başkan yapacağız" dedi. Bu sözlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan adayı Aydın, buradaki temaslarının ardından Elmalı'da bulunan ahşap yapım atölyesini de ziyaret etti. Buradaki çalışanlarla sohbet ederek, yaptıkları iş hakkında bilgi alan Aydın, kendisini ikram edilen çay davetini geri çevirmedi. Kahvehanesinden marketine gezmedik yer bırakmayan Aydın, ardından Örnekköy ve Elmalı semtlerindeki Seçim İrtibat Büroları'nı ziyaret ederek partililerle sohbet etti. - İSTANBUL