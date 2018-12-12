Vatandaştan 'Çözüm Merkezi'ne Teşekkür

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:16



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:16

İnegöl Belediyesi'nin hayata geçirdiği çözüm merkezi vatandaşlardan tam not alıyor.İnegöl Belediyesi 153 ihbar hattını arayarak bir meselesini bildiren Erkan Şimşek isimli vatandaş, yaptığı ihbarın üzerinden çok kısa süre sonra kendine dönüş yapılarak çözüm üretilmesi üzerine, kişisel sosyal medya hesabından teşekkür etti. Şimşek, İnegöl Belediyesi'ne hızlı ve etkili hizmet anlayışı için teşekkürlerini sundu.Şimşek, "Oturduğumuz apartmanın bodrum katına girmiş yardım ve bakıma muhtaç uyuz olmuş bir köpeğin çaresizliğini fark edince 153 destek hattını arayarak yardım için 23.30 itibariyle ihbarda bulundum. ve ardından büyük bir şoka uğradım. Gerçekten inanılır gibi değildi olanlar. Tam 1 ya da 1,5 dakika içerisinde ihbar merkezindeki görevli arkadaşın beni bilgilendiren mesajının telefonuma düşmesiyle hayvan barınağındaki nöbetçi görevli arkadaşların ekipmanlarıyla kapıya gelmesi 3 dakikayı bulmadı. Hayvanı bulunduğu yerden zarar vermeden çıkartıp sağlık merkezine götürdüler. Bütün bunlar o kadar hızlı, sessiz ve güzel gerçekleşti ki şaşkına döndük. Tam ben huzur içinde merdivenlerden eve çıkarken, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinden gelen görevli arkadaşların beni tekrar telefonla arayıp, hayvana yapılacak bakımı müsait olduğumda bakım merkezine gelerek kontrol edebileceğimi, bakım merkezinin internet sitesinden takip edebileceğimi, hatta bir şeyler ikram edebileceklerini söylediklerinde gerçekten bir şok daha yaşadım. Hayvansever bir vatandaş olarak ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi. - BURSA