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Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi: Hani her şey güzel olacaktı

Kapalıçarşı ziyaretinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden bazı vatandaşlar, "Her şey çok güzel olacak demiştiniz; olmadı" ifadelerini kullandı.

26.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:19

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı ziyareti sırasında bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zamma değinen vatandaşlar, "Her şey çok güzel olacak demiştiniz; olmadı" sözleriyle İmamoğlu'na yüklendi.

İMAMOĞLU, DİĞER ZAMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Bu tepkiler karşısında soğukkanlılığını koruyan İmamoğlu, "Niye olmuyor? Döviz artıyor, mazot artıyor, yakıt artıyor, doğalgaz artıyor. Bunlar bizim elimizde değil. Onlara da tepki göster senden istirhamım. Zam yapmak zorunda kaldık. Biz de keyif almıyoruz" karşılığını verdi.

BAZI VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

İmamoğlu protestocu vatandaşların arasında ayrılırken kalabalıktan "Başkanım, yüzde 35'i kabul etmiyoruz" ile birlikte "Başkanım, doğru yoldasınız; devam edin…" sesleri yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam kararı alınmıştı. İBB'nin, UKOME'nin kararını onaylamasıyla, zamlı tarifen 10 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmaya başlamıştı.

İBB'den yapılan açıklamada, "UKOME, yaklaşık 3 yıldır değişmeyen toplu ulaşım ücretlerinde maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma kararı aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam mavi kart 275 lira, öğrenci mavi kartı ise 50 lira olarak belirlendi" denilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu, toplu ulaşıma %35 zam yapıldıktan sonra İBB Başkanı İmamoğlu, toplu ulaşıma %35 zam yapıldıktan sonra 'indirimli ulaşım' videosunu sildi

Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu: Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştırEkrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu: Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır

Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi: Hani her şey güzel olacaktı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel


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