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Vatandaştan gülümseten 'korona virüs' önlemi

Tekirdağ'da bir vatandaş, korona virüs salgınına karşı ilginç bir tedbir aldı.

17.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:50
Vatandaştan gülümseten 'korona virüs' önlemi
Tekirdağ 'da bir vatandaş, korona virüs salgınına karşı ilginç bir tedbir aldı.
Korona virüs salgınına karşı vatandaşlar, uzmanların önerilerinin yanı sıra kendi önlemlerini de alıyor. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Hüseyin Keleş isimli bir vatandaş, korona virüsün ayakkabılardan da bulaşabileceğini iddia ederek kendisi için özel yükseltilmiş koltuk değnekleri yaptırdı. Bu değneklerle pazara giden Keleş, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Hüseyin Keleş'in kendisini görüntüleyen vatandaşa cevabı ise güldürürken düşündürdü. Keleş, 'Hayırdır nereye böyle?' sorusuna şu cevabı verdi; "Virüs ayakkabılardan bulaşıyor o yüzden havada gitmemiz lazım. Havada gitmenin en kolay yolu bu. Ayakkabılarıma virüs bulaşmasın diye böyle bir önleme başvurduk."
(Furkan Bolat/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Kapaklı, Güncel
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