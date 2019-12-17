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Vatandaştan İl Sağlık Müdürü Bedir'e mektuplu teşekkür

Erzurum'un Palandöken İlçesinde ikamet eden Salih Tanıyan adlı vatandaş, Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezinde aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'e mektup yazarak paylaştı.

17.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:07Vatandaştan İl Sağlık Müdürü Bedir'e mektuplu teşekkür
'un İlçesinde ikamet eden Salih Tanıyan adlı vatandaş, Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezinde aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'e mektup yazarak paylaştı. Tanıyan, mektubunda Aile Hekimi Dr. Nurettin Öztürk'ten övgülerle bahsederken duyduğu memnuniyeti ilgili mercilere de bildireceğini yazdı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, üst düzey sağlık yöneticileri ile birlikte Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek vatandaşımızın yazmış olduğu mektuptan duyduğu mutluluğu doktor ve aile sağlığı çalışanlarıyla paylaştı. Dr. Bedir, burada mektubu bir kez de doktor ve aile sağlığı çalışanlarına okuyup onlara vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür etti.

Mektubu yazan vatandaş Salih Tanıyan, yazmış olduğu mektubun bir bölümünde şu ifadelere yer verdi: "Müdürüm, ben bundan önce birçok aile hekiminden hizmet aldım, ama şuan mevcut aile hekimim Dr. Nurettin Öztürk ve aile sağlığı çalışanından çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Sizin nezdinizde Sağlık Bakanımıza ve Reisimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Bu hizmetlerin artarak devam etmesini bekliyorum. " - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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