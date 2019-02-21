CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın 15 Temmuz'la ilgili sorusunu yanıtladı. İmamoğlu, "15 Temmuz bir darbe girişimidir. Allah bir daha esirgesin" dedi. 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Beykoz'da sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçe meydanındaki esnafları ziyaret etti. Burada vatandaşlar ve esnafla buluşan İmamoğlu, yerel seçim için destek istedi.

"BU SEÇİME KADIN ELİ DEĞECEK"

Gezi turu sırasında bir kahvehaneye giren İmamoğlu, burada kadın çalışanın olduğunu öğrenince, "Bu kahvede kahve içilir" diyerek tezgahın arkasına geçti. Oya Tapancı isimli kadınla birlikte kahve yapan İmamoğlu, "Ben ablamızın elinden bence uğurlu gelecek bir kahve içeceğim. Bu seçime kadın eli değecek, kadınların takdiri ve kararı İstanbul'un kaderini belirleyecek, onların emeğine sağlık" diyerek kahveyi yudumladı.

TAKSİ DURAĞINDA TELEFONA CEVAP VERDİ

İmamoğlu, gezi sırasında Beykoz Meydanda ki bir taksi durağına da uğradı. Durakta görevli taksicilerle sohbet ettiği sırada telefonun çalması üzerine İmamoğlu, durak görevlisinden telefonu alarak müşteriye cevap verdi. Önce adresi alan İmamoğlu, daha sonra ise kendisini tanıttı. İmamoğlu, telefonu kapattıktan sonra adresi durak görevlisine vererek taksiyi müşterinin adresine yönlendirdi. Telefonu kapattıktan sonra esprili bir dille rakibi Binali Yıldırım'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Hep o benim yaptığımı yapmayacak, onun yaptığını biraz da ben yapayım" dedi.

VATANDAŞTAN 15 TEMMUZ SORUSU

Esnaf ve vatandaşları ziyareti sırasında İmamoğlu'nun yanına gelen bir vatandaş, "Ben sizin başkanınızın 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' dediği şey ne? Sizin görüşünüzü çok merak ediyorum" sorusunu yöneltmesi üzerine İmamoğlu, "Bana dün de sordular 15 Temmuz bir darbe girişimidir. Allah bir daha esirgesin, ikincisini yapanlara hem bu dünyada hem öbür dünyada cezasını versin. Son olarak buna vesile olanlardan da hak ettiği cezayı alsın" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA