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Vatandaştan sağlıkçıya anlamlı jest

Vatandaştan sağlıkçıya anlamlı jest Küçük sürpriz yorgunluğunu unutturdu Türkiye bir taraftan korona virüs ile mücadele ederken, diğer yandan vatandaşlar sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına karşı desteklerini çeşitli şekillerde gösteriyor.

25.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:13
Vatandaştan sağlıkçıya anlamlı jest
Küçük sürpriz yorgunluğunu unutturdu
BURSA - Türkiye bir taraftan korona virüs ile mücadele ederken, diğer yandan vatandaşlar sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına karşı desteklerini çeşitli şekillerde gösteriyor.
Sağlıkçılara anlamlı bir jest de Bursa 'da yapıldı. Bir vatandaş, sağlık çalışanının aracına çikolata bıraktı. Nöbetten çıkan sağlık çalışanı, bu jesti, 'Ne güzel bir sürpriz. Bırakan her kimse çok teşekkür ediyorum" diyerek sosyal medyadan paylaştı. Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada hızla yayılırken, yüzlerce beğeni aldı.
Çok yoğun ve yorucu bir nöbetten sonra aracına geldiğini ve aracın camında bir paket çikolata gördüğünü söyleyen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanı Derya Arslan Bilgin, "Önce çok şaşırdım, daha sonra halkımızın sağlıkçılara verdiği desteği düşünerek, kötü niyetli bir insanın bunu yapmayacağını anladım" dedi.
Çikolata sürprizi ile karşılaştığında çok mutlu olduğunu ifade eden Bilgin, "Fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabımdan paylaştım. Her kim bıraktıysa gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Nöbet çıkışı bütün yorgunluğumu da aldı" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdan sonra çok beğeni aldığını belirten Bilgin, "Paylaşım çok yayıldı. Bursalı iş adamlarından, Teksas grubu, esnaflar ve vatandaşlarımızdan, hatta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızdan bile mesajlar ve destek aldım. Hepsinin duasında olduğumu, eksik bir şeyimiz olduğunda karşılamak istediklerini söylediler. Herkese teşekkür ediyorum. Göndermiş kadar oldular" şeklinde konuştu. Vatandaştan sağlıkçıya anlamlı jest

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Bursa, Sağlık

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Vatandaştan sağlıkçıya anlamlı jest

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