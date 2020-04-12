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Vatandaştan yoğun mesai harcayan polislere ikram

Bağcılar'da bir vatandaş, kapısının önünde denetim gerçekleştiren ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere ikramda bulundu.

12.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:17
Bağcılar 'da bir vatandaş, kapısının önünde denetim gerçekleştiren ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere ikramda bulundu.
İstanbul 'da ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere Bağcılar'da bir vatandaş maskesini ve eldivenini takarak ikramda bulundu. Evinin önünde denetim gerçekleştiren polisler için çay hazırlayan vatandaş, gofret ve ıslak mendille birlikte hazırladıklarını bir paket içinde polislere getirdi. Vatandaşın hareketi karşısında şaşkınlık yaşayan polisler, teşekkür etti. Vatandaş polislere bardaklarının olup olmadığını da sorarak, görevlerinde kolaylık diledi.
(İHA) Vatandaştan yoğun mesai harcayan polislere ikram

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Bağcılar, Güncel
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