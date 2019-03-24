Vatanımız ve Milletimiz İçin Her Türlü Fedakarlığa Hazırız"

Yörük Gençliği Platformu Sözcüsü Burak Yasin Adıgüzel, " CHP
'nin, Atatürk
devrimlerini hiçe sayarak bölücü ideolojiye sahip bir partiyle yapmış olduğu kirli ittifak bizleri derinden sarsmıştır." dedi. Muratpaşa
Camisi önünde toplanan Yörük Gençliği Platformu üyeleri, geleneksel Yörük yazmasını omuzlarına atarak Kazım Özalp
Caddesi üzerinden Attalos Heykeli
önüne yürüdü. Grup, 31 Mart yerel seçimlerindeki tavırları nedeniyle CHP ve İYİ Parti
yönetimine tepki gösterdi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Burak Yasin Adıgüzel, son dönemde Türkiye
üzerinde oyunlar oynandığını belirtti. Atatürk
'ün Torosları emanet ettiği Yörüklerin, durumdan büyük bir endişe duyduğunu ifade ede Adıgüzel, "CHP'nin, Atatürk devrimlerini hiçe sayarak bölücü ideolojiye sahip bir partiyle yapmış olduğu kirli ittifak bizleri derinden sarsmıştır. Bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisi
'nin arka bahçesi durumuna gelen ve milliyetçilikten dem vurup bölücü terör örgütü sempatizanlarının meclis listelerinde yer almasına ses çıkarmayan İYİ Parti
'nin de bu kervana katılması endişelerimizi artırmıştır." ifadelerini kullandı.
Yörüklerin her zaman devletine sahip çıktığını dile getiren Adıgüzel, devletin zor günü olduğunda Yörüklerin ayağa kalktığını vurguladı.
Kirli pazarlıklara son verilmesi gerektiğini dile getiren Adıgüzel, şunları kaydetti:
"Yörüklerin şanına göre bir duruş sergilenmelidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
diyor ki, 'Arkadaşlar gidip, Toros Dağları
'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.' Biz bu çoban ateşini şimdi burada yakıyoruz. Antalya
'da yaşayan tüm Yörük derneklerini ve Yörüklerin bu çağrımıza kulak vermesini bekliyoruz. Bizler vatanımız ve milletimiz için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu buradan bir kere daha tekrar ediyor, hatırlatıyor ve yol yakınken bu hatalardan dönülmesini arzuluyoruz."
Grup, daha sonra olaysız dağıldı.
İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Kaynak: AA