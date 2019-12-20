Haberler » Güncel » Vatikan'a 'rekor' sayıda cinsel istismar şikayeti geldi - Haber

Vatikan'a "rekor" sayıda cinsel istismar şikayeti geldi

Vatikan, dünya genelinde bu yıl 1000 cinsel istismar şikayeti aldığını açıkladı.

20.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:44 Vatikan'a
, dünya genelinde bu yıl 1000 cinsel istismar şikayeti aldığını açıkladı.

Vatikan İnanç Doktrini Kongregasyonu'na bağlı disiplin komitesi başkanı Monsenyör John Joseph Kennedy, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, bu yıl bir rekorun gerçekleştiğini belirterek, 1000 şikayet aldıklarını ve bunların arasında daha önce bu konuyla gündeme gelmeyen ülkelerin olduğunu söyledi.
Şikayetlerin çokluğuna işaret eden Monsenyör Kennedy, "Bir tsunami dalgasıyla karşı karşıyayız. Din adamları tarafından yapılan cinsel istismar iddialarının çoğu, ABD, Arjantin, Meksika, Şili, İtalya ve Polonya'dan geliyor." diye konuştu.
Kennedy, şikayetlerin 10 yıl öncesine göre 4 katına çıktığını, şikayetleri inceleyebilmeleri için haftanın 7 günü çalışmaları gerektiğini kaydetti.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 17 Aralık'ta çıkardığı kararla, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığını açıklamıştı.

Associated Press, Vatikan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:52   Marmaris'te zehirlenen üç köpekten ikisi öldü - Haber
21:51   Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi - Haber
21:51   Büyükada'da ruamlı atların itlaf edilmesiyle ilgili görüntüler -2 - Haber
21:51   Bayburt bakan pakdemirli 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak - Haber
21:49   DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Haber
21:22   Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Haber
20:04   Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Haber
19:50   ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Haber
18:23   İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin milli menfaatleridir - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
20.12.2019 21:54:45