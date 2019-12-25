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Vatikan'da geleneksel Noel Ayini yapıldı

Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı nedeniyle Vatikan'da geleneksel Noel Ayini yapıldı.

25.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:23 Vatikan'da geleneksel Noel Ayini yapıldı

Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Bayramı nedeniyle 'da geleneksel Noel Ayini yapıldı. Ayini yöneten Katoliklerin ruhani lideri Franciscus, konuşmasında Hazreti İsa'yı andı. 

Aziz Petrus Bazilikası'nda yapılan ayine Katolik Kilisesi'ne bağlı kardinaller, Hıristiyan din adamları katılırken, davetliler ve yabancı ülke temsilcileri ayini kendilerine ayrılan bölümden seyretti.

Görüntü Dökümü

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-Noel Ayini'nden görüntüler

-Papa'nın konuşması

-Davetlilerin görüntüsü

-Detaylar



Papa Francis, Vatikan, Papa, Noel, Güncel

Kaynak: DHA

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