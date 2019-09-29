Vatikan'da göçmenler için ayin: 400 yıl sonra ilk kez yeni bir heykel dikildi

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco bugün Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda göçmenler ve mülteciler için bir ayin düzenledi.

Ayin sonrasında San Pietro Meydanı'nda tarih boyunca göçe zorlanan halkları temsil eden bir heykelin açılışı yapıldı. Tarihi meydana 400 yıldan uzun süredir ilk kez yeni bir heykel dikildiği belirtiliyor.

Kanadalı heykeltıraş Timothy Schmalz tarafından yapılan heykelde, melek kanatları olan bir tekne üzerinde, tarihin farklı dönemleri ve dünyanın farklı yerlerinden 140 insan figürü görülüyor.

Nazi döneminde Almanya'dan kaçan Yahudiler de bugün savaştan kaçan Suriyeliler de heykelde temsil edilen gruplar arasında yer alıyor.

Heykelin açılışını bir grup göçmenle birlikte yapan Papa Francesco, "Bronz ve kilden yapılan bu heykel, farklı kültürler ve farklı tarihi dönemlerden bir grup göçmeni tasvir ediyor" dedi.

Papa, "kucak açma" mesajı vermesi için heykelin San Pietro Meydanı'na yerleştirilmesini istediğini söyledi.

Heykeli bir yıllık çalışmanın sonunda tamamlayan heykeltıraş Timothy Schmalz da, Katolik Kilisesi odaklı haberler yayımlayan Crux sitesine verdiği mülakatta şunları söyledi:

"San Pietro Meydanı'na 400 yıldan uzun süredir ilk kez yeni bir heykel geliyor. Heykeli yerleştirirken bir Vatikan yetkilisi söyledi bunu. Bana geldi ve 'Farkında mısın, Bernini'den bu yana ilk kez bir heykel yerleştiriliyor?' dedi."

Schmalz, San Pietro Meydanı'ndaki kolonlarda 140 aziz heykeli yer almasından hareketle yeni heykelde de 140 figüre yer verdiğini söyledi. Heykeltıraş, bu 140 figür arasında Afrikalı, Müslüman, Yahudi, Sih gibi farklı grupların bulunduğunu vurguladı.

İtalyan devlet kanalı Rai, heykelin bir süre San Pietro Meydanı'nda kaldıktan sonra Vatikan bahçelerine taşınmasının planlandığını duyurdu.

Papa: Kalbimiz anestezi altındaymış gibi duyarsız kalamayız

Katolik Kilisesi, 1914'ten bu yana 29 Eylül'ü "Dünya Göçmen ve Mülteci Günü" olarak kabul ediyor. Bu yıl 105. Dünya Göçmen ve Mülteci Günü'nde San Pietro Meydanı'nda düzenlenen ayine, Avrupa'ya ulaşmak için göçmen tekneleriyle Akdeniz'i aşarak İtalya'ya gelen kişiler de yer aldı. Dua sırasında multi-etnik bir koro sahne aldı, Etiyopya'da bir mülteci kampında üretilen tütsü de kullanıldı.

Papa Francesco duasında, dünyanın gittikçe daha "elitist" hale geldiğini ve ayrıcalık sahibi olan az sayıda kişinin menfaatlerini korumak amacıyla adaletsizlikler işlendiği söyledi. Papa, "Savaşlar dünyanın belli bölgelerinde yaşanıyor ama bu savaşları mümkün kılan silahlar diğer bölgelerde üretilip satılıyor, bunları üretenler sonra da çatışmaların yol açtığı mültecileri kabul etmek istemiyor. Bedel ödeyenler hep küçükler, yoksullar, savunmasız durumdakiler oluyor" eleştirisi yaptı.

Papa, yalnızca göçmen ve mültecilerin değil, "varoluşsal banliyölerde yaşayan herkesin" bu kültürün kurbanı olduğunu söyledi ve "Bu kadar masumun çektiği acılar karşısında kalbimiz anestezi altındaymış gibi duyarsız kalamayız" dedi.