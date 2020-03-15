Vatikan'da Paskalya kutlamalarına 'virüs' engeli
Vatikan'da her yıl düzenlenen Paskalya kutlamalarının halkın katılımı olmadan gerçekleştirileceği duyuruldu.
15.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:45
Vatikan 'da her yıl düzenlenen Paskalya kutlamalarının halkın katılımı olmadan gerçekleştirileceği duyuruldu.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa 'yı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle ülkelerde tedbirler arttırılıyor. Vatikan'da her yıl düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Paskalya kutlamalarının, virüsün yayılması tehlikesiyle halkın katılımı olmadan gerçekleştirileceği açıklandı. Vatikan'dan yapılan açıklamada, halkın 12 Nisan'da düzenlenecek Paskalya kutlamalarının internet ve televizyon üzerinden takip edebileceği belirtildi.
Öte yandan, İtalya'da korona virüsü nedeniyle bin 441 ölü ve 21 binden fazla vaka bulunuyor.
(İHA)
Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa 'yı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle ülkelerde tedbirler arttırılıyor. Vatikan'da her yıl düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Paskalya kutlamalarının, virüsün yayılması tehlikesiyle halkın katılımı olmadan gerçekleştirileceği açıklandı. Vatikan'dan yapılan açıklamada, halkın 12 Nisan'da düzenlenecek Paskalya kutlamalarının internet ve televizyon üzerinden takip edebileceği belirtildi.
Öte yandan, İtalya'da korona virüsü nedeniyle bin 441 ölü ve 21 binden fazla vaka bulunuyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Paskalya, Vatikan, Avrupa, Güncel
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