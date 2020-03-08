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Vatikan'da pazar ayinine koronavirüs etkisi: İbadetler sanal aleme taşındı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, salgının yayılmasını engellemek için pazar ayinini videokonferans yoluyla, internet üzerinden yönetti. Dini lider, "kendimi kafeste hissediyorum" dedi.

08.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:46
Vatikan'da pazar ayinine koronavirüs etkisi: İbadetler sanal aleme taşındı
Dünyaya hızla yayılan ve 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) dini ibadetleri de vurdu.

İtalya sınırları içindeki Vatikan en sakin pazar günlerinden birini geçirdi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, salgının yayılmasını engellemek için pazar ayinini telekonferans yoluyla, internet üzerinden yönetti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Papa Francis, Vatikan, Dünya
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