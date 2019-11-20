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Vatikan: "İsrail-Filistin barış süreci risk altında"

Vatikan, İsrail-Filistin barış sürecinin ABD'nin mesajı sonrası risk altında olduğunu söyledi.

20.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:33Vatikan:
, İsrail- barış sürecinin ABD'nin mesajı sonrası risk altında olduğunu söyledi.

Vatikan, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin kurulmasına destek vermesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ile Filistin arasındaki barış arayışının ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin kurulmasına destek vermesinin ardından riske girdiğini söyledi. Papa Francis'in ABD'nin açıklamasını, İsrail-Filistin barış sürecini ve bölgesel istikrarı daha da zayıflatan bir karar çerçevesinde değerlendirdiği ifade edildi.

Papa ayrıca barışın sağlanması için tek yolun iki devletli bir çözüm yolu olduğunu da yineledi.

Papa Francis, İsrail Devletinin uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlar çerçevesinde barış ve güvenlik içinde yaşamasını ve tanınmasını desteklerken, aynı haklara Filistin halkının da sahip olduğunu belirtti. - VATIKAN

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Vatikan, İsrail, Politika

Kaynak: İHA

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