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Vatikan: Koranüvirüs nedeniyle paskalya haftası seremonileri internetten yayımlanacak

Vatikan, koranüvirüsü salgını yüzünden paskalya haftası seremonilerine halkın alınmayacağını açıkladı. Dini seremoniler, internetten yayımlanacak

15.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:03
Vatikan: Koranüvirüs nedeniyle paskalya haftası seremonileri internetten yayımlanacak
Vatikan , İtalya 'da koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin dini seremonileri bu yıl virüs salgını yüzünden televizyon, radyo veya online medya üzerinden izleyebileceği bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Vatikan, İtalya, Dünya

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