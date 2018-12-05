Vay Sen Misin Ben Olan" Kahkaha Fırtınası Estirdi

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından "Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir" sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri'nde sahnelenen ve festivalin en iddialı oyunlarından birisi olan "Vay Sen Misin Ben Olan" adlı komedi oyunu Bozüyük'te kahkaha fırtınası estirdi.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde İstanbul
Meydan Sahnesi tarafından ücretsiz olarak sahnelenen "Vay Sen Misin Ben Olan" adlı 2 perdelik komedi oyunu yoğun ilgi gördü. Ömer Pınar
'ın yazdığı, Galip Erdal'ın yönettiği tiyatro gösterisini Deniz Oral
, Tuba Erdem, Hacı Ali Konuk
ve Burçak Kabadayı gibi usta tiyatro sanatçıları sahneledi. İzleyenleri kahkahaya boğan oyun, aynı kültür ve çevrede yetişen iki arkadaşın aynı hayat koşullarına rağmen farklı kimliklere bürünebileceğini, yaşam koşullarına göre insanların karakterlerinin değişebileceğini, iki farklı evliliğin üzerinden mizahi bir dille sahnelendi.
Gösterinin sonunda izleyicilerin ayakta alkışladığı oyuncuları sahneye gelerek tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, ekibe plaket takdiminde bulunarak "Tiyatro kültürünün önemini biliyoruz. Tiyatro hayattır, tiyatro kültürdür, tiyatro gülümsemektir. Bizleri kırmayarak 4. Tiyatro festivalimize gelen ekibimize, güzel bir tiyatro oyununu bizlere sunan değerli oyuncularımıza, değerli üstadımıza, ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca normalde 400 kişilik olan salonu aradaki yürüme yerlerine kadar dolduran tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.
Oyunu Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Belediye Başkan Yardımcısı Barış Oğuz ve çok sayıda tiyatro sever izledi. - BİLECİK
İstanbul,Bilecik,Bozüyük
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:30