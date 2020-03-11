VAYAB'dan İdlib için şiirli anma
Van Şairler ve Yazarlar Birliği (VAYAB) üyeleri, İdlib şehitleri için anma programı gerçekleştirdi.
11.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:37
Van Şairler ve Yazarlar Birliği (VAYAB) üyeleri, İdlib şehitleri için anma programı gerçekleştirdi.
VAYAB'ın bir oluşumu olan "Mavi Kentin Kalemleri" köşesinde yazan şairlerin katıldığı program yoğun ilgi gördü. Programda konuşan VAYAB Başkanı Yaşar Adıyaman, ülkemizin bekası için şehit olan askerlerimizi şiirle anmak istediklerini belirterek, "Duygu dolu şiirler yazarak şehitlere armağan eden şairlerimize teşekkür ederiz. VAYAB şimdiye kadar 100'den fazla program tertipleyerek bilhassa gençleri sanata kazandırmaya çalıştı. Bundan sonra da aynı duyarlılık ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.
VAYAB Etkinlik Koordinatörü Mustafa Işık ise bilhassa gençlerden oluşan yeni nesil şairlerin birbirinden güzel şiirleriyle başta İdlib şehitleri olmak üzere Bahçesaray'da çığ ve Başkale'deki deprem şehitlerini unutmadıklarını belirtti.
Şairler şiirlerini seslendirirken, müzisyen Osman Korkmaz da günün anısına ağıtlar söyleyerek duygularını dile getirdi.
Programda ayrıca şehitler için yazılan şiirler sinevizyondan katılımcılara izletildi. Program sonunda katılımcılara başarı belgesi verildi. - VAN
VAYAB'ın bir oluşumu olan "Mavi Kentin Kalemleri" köşesinde yazan şairlerin katıldığı program yoğun ilgi gördü. Programda konuşan VAYAB Başkanı Yaşar Adıyaman, ülkemizin bekası için şehit olan askerlerimizi şiirle anmak istediklerini belirterek, "Duygu dolu şiirler yazarak şehitlere armağan eden şairlerimize teşekkür ederiz. VAYAB şimdiye kadar 100'den fazla program tertipleyerek bilhassa gençleri sanata kazandırmaya çalıştı. Bundan sonra da aynı duyarlılık ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.
VAYAB Etkinlik Koordinatörü Mustafa Işık ise bilhassa gençlerden oluşan yeni nesil şairlerin birbirinden güzel şiirleriyle başta İdlib şehitleri olmak üzere Bahçesaray'da çığ ve Başkale'deki deprem şehitlerini unutmadıklarını belirtti.
Şairler şiirlerini seslendirirken, müzisyen Osman Korkmaz da günün anısına ağıtlar söyleyerek duygularını dile getirdi.
Programda ayrıca şehitler için yazılan şiirler sinevizyondan katılımcılara izletildi. Program sonunda katılımcılara başarı belgesi verildi. - VAN
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat