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"Vazgeçme" ruhları kanatlandırmaya devam ediyor

Prof. Dr. Ozan Bahar, önümüzdeki 3 aylık dönem içinde Muğla, Antalya, Isparta ve İstanbul'da pek çok organizasyonda yaşam yolculuğunu bire bir seyirci ile paylaşarak anlatacak.

11.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:39

Şubat ayında gerçekleşen olan Stalks'da, Oğuzhan Uğur, Gülay Özdem, Çakır ve Okan Bayülgen ile aynı sahneyi paylaşacak olmanın heyecanını yaşan Bahar, "Ben ilk 2006'da ders vermeye başladım öğrencilerimize. 2006-20009 yıllarında 120 filmi vardı. Osmanlı-Rus harbini konu alan. Oradaki 120 gencimizin hikayesi. Son derslerimi ben o filmi izleterek dersi bitiriyordum. Vatan, millet, bayrak aşkını, bu ülke için neden çok çalışmaları gerektiğini idrak etsinler diye. Daha sora kendi hayat hikâyemi anlatmaya başladım eşimle bizim mücadelemizi. Birçok öğrencim okudukları bölüm ile ilgili kaygıları olduğunu söylüyordu. Çoğu karamsar ve hayattan kopmuştu. Bizim hikayemizi dinleyip okulunu bitiren ve yüzlerce binlerce öğrencim var. Bunlardan bazıları Kaymakam. Şimdi bana 'Hocam biz sizi dinledik, hayat amacımızı tekrar algıladık diyorlar. Aslında bu kitabın yazılmasında eski askerlerimin ve öğrencilerimin beni bu yöne teşvik ettiğini düşünüyorum. Bu kitap aynı zamanda kişisel gelişim formatında 'Yüzbaşı Ozan Bahar'ın, Profesör Ozan Bahar'a dönüşümünü, Türkiye Cumhuriyet'i tarihinin ilk tekerlekli sandalyeli dekanı sıfatını taşıyan kişinin hayat hikayesini ele alıyor. Kitabın içinde 7'den 77'ye herkesin kendi adına pay çıkarabileceği konular var. Kitabımın içeriğini şimdi motivasyon konuşmacısı olarak sahnede paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Prof. Dr. Ozan Bahar ayrıca 11 Ocak 2020 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat fakültesi tarafından organize edilen bir elektronik seminerde de kendisi ile buluşmak isteyen takipçileri ile dijital ortamda bir araya gelecek.


Oğuzhan Uğur, Gülay Özdem, Fırat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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