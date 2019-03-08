Vazgeçmek, Pes Etmek Asla Yok!

Hafta içi mesaisinde Şanlıurfaspor'u elinden kaçıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Konya Anadolu Selçukspor maçını kazanıp umutlarını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Ligde son 9 haftaya girilirken, bu kritik dönemde puan kaybına tahammülü olmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, taraftarlarını da Pazar günü Mümin Özkasap Stadı'nda yanında görmek istiyor.

Çapanoğlu, " Mutlaka ve Mutlaka Seri Galibiyetleri Başlatmamız Lazım"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu, Konya Anadolu Selçukspor maçının hazırlıklarında sona doğru geldiklerini söyleyerek, " Şanlıurfaspor maçının moral bozukluğunu üzerimizden attık ve şu anda tamamen hafta sonunda Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağımız Konya Anadolu Selçukspor maçına konsantre olduk. Tek hedefimiz Konya Anadolu Selçukspor maçını kazanmak. Yakalayacağımız galibiyetler serisinin bu takımı çok daha farklı yerlere getireceğine inanıyoruz. Rakiplerimizde mutlaka puanlar kaybedecektir. Ancak bizimde mutlaka ve mutlaka seri galibiyetleri başlatmamız lazım. Pazar günü tüm taraftarlarımızı Mümin Özkasap Stadı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ligin İlk Yarısında Rakibimizi Deplasmanda Farklı Mağlup Etmiştik

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Konya Anadolu Selçukspor'la ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 4-0 farklı kazanmıştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadelede Manisa Büyükşehir Belediyespor'u farklı galibiyete taşıyan goller ise Erhan Kara, Umut Kaya, Alper Akçam ve Tayyib Kanarya'dan gelmişti.

Karşılaşmanın Hakemi Necati Selçuk Şahin

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta haftanın maçlarını yönetecek olan hakemleri de açıkladı. Pazar günü saat 15.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda başlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor- Konya Anadolu Selçuk maçını Necati Selçuk Şahin yönetecek. Şahin'in yardımcılıklarını ise Hamdi Tontu ve Çağlar Mehmet Uludağ yapacaklar. Eren Gökmen ise dördüncü hakeme olarak saha kenarında olacak.

Kaynak: Bültenler