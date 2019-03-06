VBKY'nin Yeni Eserleri İstanbul Ve Bursa Kitap Fuarında

9-17 Mart günlerinde gerçekleştirilecek İstanbul ve Bursa kitap fuarına katılan yayınevinin sundukları arasında yepyeni eserler yer alıyor. Bunlar arasında Türkiye'de ilk kez okurla buluşan yapıtlardan dünya edebiyatının seçkin örneklerine kadar nitelikli birçok çalışma bulunuyor.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) 9-17 Mart günlerinde düzenlenecek iki kitap fuarına katılıyor. 6. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nda 6'ncı salon H08'de, 17. TÜYAP Bursa Kitap Fuarı'nda ise 4'üncü salon 601B'deki standında kitapseverleri ağırlayacak VBKY, edebiyat, felsefe, sanat, iktisat, kesişimler, tarih, insan ve toplum kategorilerinde yer alan eski ve yeni tüm eserlerini bir arada sunuyor.

Türkiye'de ilk kez yayımlandı

Rus edebiyatının altın çağı yazarlarından Dmitri Vasilyeviç Grigoroviç'in kaleme aldığı "Balıkçılar" Türkiye'de ilk kez yayımlanıyor. Romanda Rusya'nın bir balıkçı köyünde yaşayan Gleb Saviniç ile ailesinin sevgi, dostluk ve dayanışmayla örülü dramatik hikâyesi konu ediliyor. Ayrıca Rusya'nın 1850'lerindeki günlük yaşam tüm ayrıntılarıyla gözler önüne seriliyor.

Dizelerde ölümsüzleşen aşk

Sir Philip Sidney edebiyat otoritelerine göre Shakespeare ve Marlowe ile beraber İngiliz edebiyatının üç kurucusundan biri. Sidney'in "Astrophil ile Stella Soneler" isimli kitabı, ilk kez Türkçe olarak okurla buluşuyor. Yazılmasının ardından 437 yıl geçen bu kitap, soylu bir gencin aşık olduğu kadına karşı hislerini 108 sonede anlatırken Rönesans edebiyatının estetik anlayışını sonuna kadar yansıtıyor.

Melville 200 yaşında

Bu sene doğumunun 200 yılı kutlanan ABD'li yazar Herman Melville'in "Veranda Öyküleri" kitabında okur tayfaları bağrışan, hareketsiz kalmış bir geminin kaptanı oluyor, büyülü ve her tarafı denizle çevrili topraklarda geziniyor, perilerin sıra dışı dünyasına unutulmaz bir yolculuk yapıyor.

Akademik değerlendirmeler

VBKY'nin yayımladığı yeni kitaplar arasında daha birçok başucu kaynağı bulunuyor. Bestekâr ve akademisyen Gönül Paçacı Tunçay'ın musiki serüvenimizi aydınlatan çalışması "Neşriyât-ı Mûsıki: Osmanlı Müziğini Okumak", Murat Önderman'ın paranoya kavramına odaklandığı "Türkiye'de Paranoid Ethos" ve John Ruskin'in bulutları ve hava muhalefetini, yaşadığı dönemin sanatıyla içe içe yorumladığı "On Dokuzuncu Yüzyılın Fırtına Bulutu" VBKY'nin yeni eserlerinden yalnızca birkaçı…

Kaynak: Bültenler